Правоохоронці заарештували злочинців, які організували викрадення жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Трьох учасників злочинного угруповання, яке організувало викрадення дружини київського бізнесмена з метою отримання викупу, заарештовано. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
Правоохоронці викрили трьох учасників злочинного угруповання, яке організувало викрадення дружини київського бізнесмена з метою отримання викупу. Затриманими виявилися 30-річний громадянин Азербайджану, 21-річний раніше судимий уродженець Хмельницької області та 34-річна уродженка Луганської області. За звільнення дружини підприємця вони вимагали викуп у сумі 150 тисяч доларів.
Двох учасників злочинної групи правоохоронці затримали минулого тижня під час передачі викупу біля ТЦ "Даринок по вулиці Біломорській в місті Києві, а спільницю у м. Краматорськ Донецької області під час спроби виїхати на тимчасово окуповані території.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.
На даний час усім зловмисникам оголошено про підозри та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове слідство триває.
Як повідомляв УНН, СБУ затримала жінку, яка займалася викраденням людей.