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15 марта, 19:03 • 116412 просмотра

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15 марта, 13:44 • 170397 просмотра

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Правоохранители арестовали преступников, которые организовали похищение женщины

Правоохранители арестовали преступников, которые организовали похищение женщины

Киев • УНН

 • 7203 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Трое участников преступной группировки, которая организовала похищение жены киевского бизнесмена с целью получения выкупа, арестованы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Правоохранители разоблачили троих участников преступной группировки, которая организовала похищение жены киевского бизнесмена с целью получения выкупа. Задержанными оказались 30-летний гражданин Азербайджана, 21-летний ранее судимый уроженец Хмельницкой области и 34-летняя уроженка Луганской области. За освобождение жены предпринимателя они требовали выкуп в сумме 150 тыс. долларов.

Двух участников преступной группы правоохранители задержали на прошлой неделе во время передачи выкупа у ТЦ "Дарынок" по улице Беломорской в ​​Киеве, а союзницу в г. Краматорск Донецкой области при попытке выехать на временно оккупированные территории.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины.

В настоящее время всем злоумышленникам объявлено о подозрениях и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНН, СБУ задержала женщину, которая занималась похищением людей.

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