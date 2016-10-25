Правоохранители арестовали преступников, которые организовали похищение женщины

Правоохранители разоблачили троих участников преступной группировки, которая организовала похищение жены киевского бизнесмена с целью получения выкупа. Задержанными оказались 30-летний гражданин Азербайджана, 21-летний ранее судимый уроженец Хмельницкой области и 34-летняя уроженка Луганской области. За освобождение жены предпринимателя они требовали выкуп в сумме 150 тыс. долларов.

Двух участников преступной группы правоохранители задержали на прошлой неделе во время передачи выкупа у ТЦ "Дарынок" по улице Беломорской в ​​Киеве, а союзницу в г. Краматорск Донецкой области при попытке выехать на временно оккупированные территории.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины.

В настоящее время всем злоумышленникам объявлено о подозрениях и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНН, СБУ задержала женщину, которая занималась похищением людей.