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Правляча партія Німеччини відсторонила ексканцлера ФРН Шредера від участі в своєму заході

Київ • УНН

 • 408831 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера через лояльність до кремля, відсторонили від участі в конференції правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини, куди його раніше традиційно запрошували як колишнього лідера, пише Вild, передає УНН.

Деталі

Соціал-демократична партія Німеччини оголосила, що не запросить на свою конференцію газового лобіста і друга володимира путіна Герхарда Шредера.

"Я більше не бачу в Герхарді Шрьодері колишнього канцлера і колишнього лідера партії. Я бачу в ньому бізнесмена, який переслідує свої ділові інтереси", - заявила лідерка СДПН Заскія Ескен. 

Традиційно на конференції СДПН завжди запрошували колишніх партійних лідерів. Шредер неодноразово був присутній на подібних заходах і навіть виступав як доповідач - востаннє це трапилося 2017 року.

За лояльне ставлення до кремля Шредера після початку російського вторгнення спробували навіть виключити з СДПН, однак ця спроба провалилася. Керівництво партії повністю дистанціювалося від колишнього канцлера й оголосило його персоною нон-грата.

"Зараз у партії є важливіші справи, ніж розмови про Шредера", - резюмує Ескен.

Доповнення

Герхард Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і очолював СДПН з 1999 по 2004 рік. Після роботи на посаді глави німецького уряду політик співпрацював з російськими енергетичними компаніями і став, як вважається, близьким приятелем президента володимира путіна. Навіть після початку війни проти України Шредер не розірвав своїх зв'язків із росією.

Дружину Шредера Сойон Шредер-Кім звільнено з роботи після того, як вона відвідала прийом у посольстві росії в Берліні разом із ним. Дружина колишнього канцлера працювала в компанії Північного Рейну-Вестфалії представником у Південній Кореї.

Соціал-демократи Німеччини відмовилися запросити Герхарда Шредера на святкування 160-річчя партії через його суперечливі зв'язки з росією на тлі війни в Україні.

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