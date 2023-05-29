Правящая партия Германии отстранила экс-канцлера ФРГ Шрёдера от участия в своем мероприятии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера из-за лояльности к кремлю, отстранили от участия в конференции правящей Социал-демократической партии Германии, куда его ранее традиционно приглашали как бывшего лидера, пишет Вild, передает УНН.
Детали
Социал-демократическая партия Германии объявила, что не пригласит на свою конференцию газового лоббиста и друга владимира путина Герхарда Шрёдера.
"Я больше не вижу в Герхарде Шрёдере бывшего канцлера и бывшего лидера партии. Я вижу в нем бизнесмена, который преследует свои деловые интересы", — заявила лидер СДПГ Заския Эскен.
Традиционно на конференции СДПГ всегда приглашали бывших партийных лидеров. Шрёдер неоднократно присутствовал на подобных мероприятиях и даже выступал в качестве докладчика - последний раз это случилось в 2017 году.
За лояльное отношение к кремлю Шрёдера после начала российского вторжения попытались даже исключить из СДПГ, однако эта попытка провалилась. Руководство партии полностью дистанцировалось от бывшего канцлера и объявило его персоной нон-грата.
"Сейчас у партии есть более важные дела, чем разговоры о Шрёдере", — резюмирует Эскен.
Дополнение
Герхард Шрёдер был канцлером с 1998 по 2005 год и возглавлял СДПГ с 1999 по 2004 год. После работы на посту главы немецкого правительства политик сотрудничал с российскими энергетическими компаниями и стал, как считается, близким приятелем президента владимира путина. Даже после начала войны против Украины Шрёдер не разорвал своих связей с россией.
Жена Шрёдера Сойон Шрёдер-Ким уволена с работы после того, как она посетила прием в посольстве россии в Берлине вместе с ним. Жена бывшего канцлера работала в компании Северного Рейна-Вестфалии представителем в Южной Корее.
Социал-демократы Германии отказались пригласить Герхарда Шрёдера на празднование 160-летия партии из-за его противоречивых связей с россией на фоне войны в Украине.