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Правящая партия Германии отстранила экс-канцлера ФРГ Шрёдера от участия в своем мероприятии

Правящая партия Германии отстранила экс-канцлера ФРГ Шрёдера от участия в своем мероприятии

Киев • УНН

 • 408827 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера из-за лояльности к кремлю, отстранили от участия в конференции правящей Социал-демократической партии Германии, куда его ранее традиционно приглашали как бывшего лидера, пишет Вild, передает УНН.

Детали

Социал-демократическая партия Германии объявила, что не пригласит на свою конференцию газового лоббиста и друга владимира путина Герхарда Шрёдера.

"Я больше не вижу в Герхарде Шрёдере бывшего канцлера и бывшего лидера партии. Я вижу в нем бизнесмена, который преследует свои деловые интересы", — заявила лидер СДПГ Заския Эскен.

Традиционно на конференции СДПГ всегда приглашали бывших партийных лидеров. Шрёдер неоднократно присутствовал на подобных мероприятиях и даже выступал в качестве докладчика - последний раз это случилось в 2017 году.

За лояльное отношение к кремлю Шрёдера после начала российского вторжения попытались даже исключить из СДПГ, однако эта попытка провалилась. Руководство партии полностью дистанцировалось от бывшего канцлера и объявило его персоной нон-грата.

"Сейчас у партии есть более важные дела, чем разговоры о Шрёдере", — резюмирует Эскен.

Дополнение

Герхард Шрёдер был канцлером с 1998 по 2005 год и возглавлял СДПГ с 1999 по 2004 год. После работы на посту главы немецкого правительства политик сотрудничал с российскими энергетическими компаниями и стал, как считается, близким приятелем президента владимира путина. Даже после начала войны против Украины Шрёдер не разорвал своих связей с россией.

Жена Шрёдера Сойон Шрёдер-Ким уволена с работы после того, как она посетила прием в посольстве россии в Берлине вместе с ним. Жена бывшего канцлера работала в компании Северного Рейна-Вестфалии представителем в Южной Корее.

Социал-демократы Германии отказались пригласить Герхарда Шрёдера на празднование 160-летия партии из-за его противоречивых связей с россией на фоне войны в Украине.

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