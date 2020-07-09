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Пожежі на Луганщині: голова ОДА заявив, що відкритих ділянок полум'я вже немає

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КИЇВ. 9 липня. УНН. На сьогоднішній ранок лісова пожежа в Новоайдарському районі Луганської області вже була локалізована, відкритих ділянок полум’я немає. Про це заявив голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай на засіданні Державної комісії ТЕБ і НС, передає УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Як доповів голова Луганської ОДА — керівник обласної ВЦА Сергій Гайдай, станом на ранок 9 липня пожежа в Новоайдарському районі Луганської області локалізована, відкритих ділянок полум’я немає", - йдеться у повідомленні.

У рятувальних роботах, за його словами, задіяні більше ніж 1000 людей, в лісах здійснюється цілодобове чергування, рятувальники забезпечені усім необхідним. “На жаль, внаслідок пожежі є 5 загиблих. У населеному пункті Смолянинове 24 будинки повністю згоріли і не підлягають відновленню. Всього постраждало 59 будинків, 35 з них мають пошкодження різного ступеня. В дачному кооперативі "Вовче озеро“, станом на сьогодні, зруйновано 56 будинків. З учорашнього дня працює комісія, яка робить обхід та фіксує всі зруйновані та пошкоджені будинки, кількість постраждалих людей”, - сказав він.

Також очільник ОДА ВЦА підкреслив, що обласна влада підготувала місця обсервації, але люди поки що не звертаються по допомогу щодо надання житла, проживають у сусідів або родичів.

Нагадаємо, Державна комісія ТЕБ та НС визначила суми компенсацій постраждалим від пожеж у Луганській області - аналогічні до тих, які отримали постраждалі внаслідок повені на заході України.

Як повідомляв УНН, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Загинули 5 людей.

Нагадаємо, правоохоронці розглядають три основні версії виникнення масштабної пожежі на Луганщині. Серед них — погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.

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