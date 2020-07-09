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Пожары в Луганской области: глава ОГА заявил, что открытых участков пламени уже нет

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КИЕВ. 9 июля. УНН. На сегодняшнее утро лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области уже был локализован, открытых участков пламени нет. Об этом заявил председатель Луганской облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Как доложил председатель Луганской ОГА - руководитель областной ВГА Сергей Гайдай, по состоянию на утро 9 июля пожар в Новоайдарском районе Луганской области локализован, открытых участков пламени нет", - говорится в сообщении.

В спасательных работах, по его словам, задействованы более 1000 человек, в лесах осуществляется круглосуточное дежурство, спасатели обеспечены всем необходимым. "К сожалению, в результате пожара есть 5 погибших. В населенном пункте Смоляниново 24 дома полностью сгорели и не подлежат восстановлению. Всего пострадало 59 домов, 35 из них имеют повреждения различной степени. В дачном кооперативе "Волчье озеро", на сегодня, разрушено 56 домов. Со вчерашнего дня работает комиссия, которая делает обход и фиксирует все разрушенные и поврежденные дома, количество пострадавших людей", - сказал он.

Также глава ОГА ВГА подчеркнул, что областная власть подготовила места обсервации, но люди пока не обращаются за помощью о предоставлении жилья, проживают у соседей или родственников.

Напомним, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС определила суммы компенсаций пострадавшим от пожаров в Луганской области - аналогичные тем, которые получили пострадавшие в результате наводнения на западе Украины.

Как сообщал УНН, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки. Погибли 5 человек.

Напомним, правоохранители рассматривают три основные версии возникновения масштабного пожара в Луганской области. Среди них - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

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