Пожежа в російському курську могла статись на військовій базі: що відомо
Київ • УНН
Пожежа, ймовірно, спалахнула на військовій авіаційній технічній базі в курську, росія.
У російському курську сьогодні, 2 липня, спалахнула пожежа на авіа-технічній базі. Про це у соцмережі X пише OSINT-дослідник Blinzka, передає УНН.
Деталі
За даними OSINT- дослідника, палає 3754 центральна авіаційна технічна база (в/ч 13830).
За даними російських ЗМІ, за сусідньою з частиною адресою також розташовується 16-та бригада радіоелектронної боротьби (РЕБ).
У складі 16-ї бригади РЕБ ще 2017 року сформували тактичний підрозділ із боротьби з безпілотною авіацією, який військові називали "спецпризначенцями радіоелектронної боротьби".
Раніше губернатор курської області олексій смирнов повідомив, що пожежу в центрі курська локалізовано.