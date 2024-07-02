У російському курську спалахнула сильна пожежа. В небі густий стовп диму: що відомо
Київ • УНН
У центрі російського міста курськ спалахнула масштабна пожежа, в небо здійнявся густий стовп диму, над її гасінням працюють 10 одиниць спецтехніки та 60 рятувальників.
Сьогодні, 2 липня, в центрі російського курська сталась сильна пожежа, в небо піднявся густий стовп диму. Що горить, і чи є постраждалі невідомо. Про це УНН пише із посиланням на місцеві ЗМІ.
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За попередніми даними, пожежа сталася в районі проспектів Перемоги та Дериглазова. Її вже локалізували.
Наразі триває гасіння пожежі. На місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 рятувальників.
"Інформація про постраждалих не надходила. Причини пожежі встановлюються", - повідомив т.в.о. губернатора курської області олексій смирнов.