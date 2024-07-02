Сегодня, 2 июля, в центре российского курска произошел сильный пожар, в небо поднялся густой столб дыма. Что горит, и есть ли пострадавшие неизвестно. Об этом УНН пишет со ссылкой на местные СМИ.

Детали

По предварительным данным, пожар произошел в районе проспектов Победы и Дериглазова. Его уже локализовали.

Сейчас продолжается тушение пожара. На месте работают 10 единиц специальной техники и 60 спасателей.

"Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара устанавливаются", - сообщил врио губернатора курской области алексей смирнов.