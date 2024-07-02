В российском курске сегодня, 2 июля, вспыхнул пожар на авиа-технической базе. Об этом в соцсети X пишет OSINT-исследователь Blinzka, передает УНН.

Детали

По данным OSINT-исследователя, пылает 3754 центральная авиационная техническая база (в/ч 13830).

По данным российских СМИ, по соседнему с частью адресу также располагается 16-я бригада радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В составе 16-й бригады РЭБ еще в 2017 году сформировали тактическое подразделение по борьбе с беспилотной авиацией, которое военные называли "спецназовцами радиоэлектронной борьбы".

Ранее губернатор курской области алексей смирнов сообщил, что пожар в центре курска локализован.