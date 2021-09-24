Пожежа у костелі святого Миколая: у будівлі розпочали технічне обстеження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У четвер, 23 вересня, розпочалося технічне обстеження конструкцій та стану будівлі костелу імені Святого Миколая зсередини. Про це повідомив у своєму Telegram каналі міністр культури Олександр Ткаченко, передає УНН.
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“Відучора стартувала робота інспекції всередині костелу. Її висновки, а також подальші плани обговорювали з робочою групою, куди увійшли представники бізнесу, РКЦ, МКІП”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Окрім технічного обстеження конструкцій та стану будівлі всередині, формується календарний план заходів усунення наслідків пожежі.
Зазначається що експерти досліджують термічний вплив на конструкції будівлі пам’ятки, на декоративні елементи скульптури, стіни, дах та вітражні конструкції.
За словами експертів, всередині приміщення зараз знаходитись небезпечно для здоров’я (висока концентрація сажі), тому працюють в респіраторах та зі спецобладнанням.
Результатом роботи буде проект невідкладних протиаварійних робіт з чітко встановленою остаточною сумою та ліквідація наслідків пожежі. Це основний перший етап у процесі відновлення легендарної пам’ятки архітектури.
“Орієнтуємось отримати висновок експертизи та проектно-кошторисну документацію в середині жовтня. Після чого найближчим часом розпочнемо протиаварійні роботи”, - наголосив Ткаченко.
Нагадаємо
Костел Святого Миколая в столиці загорівся ввечері 3 вересня. Пожежу вдалося ліквідувати близько опівночі. УНН повідомляв, що вогонь повністю знищив орган собору. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі.
Пожежа у костелі виникла під час репетиції на органі. І основною версією причини пожежі є загоряння електропроводки в корпусі інструменту.
Президент України Володимир Зеленський поставив уряду завдання забезпечити проведення реставрації у костелі Святого Миколая у Києві.
Міністр культури Олександр Ткаченко наголосив, що на відновлення костелу необхідно понад 75 мільйонів.
Проте, зібрати вдалося 15,7 млн грн.