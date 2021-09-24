Пожар в костеле святого Николая: в здании начали техническое обследование
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В четверг, 23 сентября, началось техническое обследование конструкций и состояния здания костела имени Святого Николая изнутри. Об этом сообщил в своем Telegram канале министр культуры Александр Ткаченко, передает УНН.
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"Со вчерашнего дня стартовала работа инспекции внутри костела. Ее выводы, а также дальнейшие планы обсуждали с рабочей группой, куда вошли представители бизнеса, РКЦ, МКИП", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме технического обследования конструкций и состояния здания внутри, формируется календарный план мероприятий устранения последствий пожара.
Отмечается что эксперты исследуют термическое воздействие на конструкции здания памятника, на декоративные элементы скульптуры, стены, крышу и витражные конструкции.
По словам экспертов, внутри помещения сейчас находиться опасно для здоровья (высокая концентрация сажи), поэтому работают в респираторах и со спецоборудованием.
Результатом работы будет проект неотложных противоаварийных работ с четко установленной окончательной сумме и ликвидация последствий пожара. Это основной первый этап в процессе восстановления легендарной памятники архитектуры.
"Ориентируемся получить заключение экспертизы и проектно-сметную документацию в середине октября. После чего в ближайшее время начнем противоаварийные работы", - отметил Ткаченко.
Напомним
Костел Святого Николая в столице загорелся вечером 3 сентября. Пожар удалось ликвидировать около полуночи. УНН сообщал, что огонь полностью уничтожил орган собора. Следователи открыли уголовное производство по факту пожара.
Пожар в костеле возник во время репетиции на органе. И основной версией причины пожара является возгорание электропроводки в корпусе инструмента.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить проведение реставрации в костеле Святого Николая в Киеве.
Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что на восстановление костела необходимо более 75 млн.
Однако, собрать удалось 15,7 млн грн.