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Пожар в костеле святого Николая: в здании начали техническое обследование

Пожар в костеле святого Николая: в здании начали техническое обследование

Киев  •  УНН

 • 15213 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В четверг, 23 сентября, началось техническое обследование конструкций и состояния здания костела имени Святого Николая изнутри. Об этом сообщил в своем Telegram канале министр культуры Александр Ткаченко, передает УНН.

Цитата

"Со вчерашнего дня стартовала работа инспекции внутри костела. Ее выводы, а также дальнейшие планы обсуждали с рабочей группой, куда вошли представители бизнеса, РКЦ, МКИП", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме технического обследования конструкций и состояния здания внутри, формируется календарный план мероприятий устранения последствий пожара.

Отмечается что эксперты исследуют термическое воздействие на конструкции здания памятника, на декоративные элементы скульптуры, стены, крышу и витражные конструкции.

По словам экспертов, внутри помещения сейчас находиться опасно для здоровья (высокая концентрация сажи), поэтому работают в респираторах и со спецоборудованием.

Результатом работы будет проект неотложных противоаварийных работ с четко установленной окончательной сумме и ликвидация последствий пожара. Это основной первый этап в процессе восстановления легендарной памятники архитектуры.

"Ориентируемся получить заключение экспертизы и проектно-сметную документацию в середине октября. После чего в ближайшее время начнем противоаварийные работы", - отметил Ткаченко.

Напомним

Костел Святого Николая в столице загорелся вечером 3 сентября. Пожар удалось ликвидировать около полуночи. УНН сообщал, что огонь полностью уничтожил орган собора. Следователи открыли уголовное производство по факту пожара.

Пожар в костеле возник во время репетиции на органе. И основной версией причины пожара является возгорание электропроводки в корпусе инструмента.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить проведение реставрации в костеле Святого Николая в Киеве.

Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что на восстановление костела необходимо более 75 млн.

Однако, собрать удалось 15,7 млн грн.

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