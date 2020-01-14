Пожежа у коледжі в Одесі: для нової підозрюваної проситимуть домашній арешт

КИЇВ. 14 січня. УНН. Київський районний суд Одеси завтра планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу завідувачці господарством коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сталася смертельна пожежа. Прокуратура наполягатиме на запобіжному заході для неї у вигляді домашнього арешту. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.