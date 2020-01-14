Пожежа у коледжі в Одесі: для нової підозрюваної проситимуть домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Київський районний суд Одеси завтра планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу завідувачці господарством коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сталася смертельна пожежа. Прокуратура наполягатиме на запобіжному заході для неї у вигляді домашнього арешту. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.
"До Київського районного суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваній у вигляді нічного домашнього арешту. Запобіжний захід буде розглядатися о 15:30 15 січня", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, у справі щодо пожежі в одному із коледжів в Одесі, яка сталася 4 грудня 2019 року, повідомлено про підозру ще одній особі, а саме завідувачці господарством коледжу.
4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Відомо про 16 загиблих.
Раніше УНН повідомляв, що Київський районний суд Одеси відправив під цілодобовий домашній арешт директора коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любов Кочергу.