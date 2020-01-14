Пожар в колледже в Одессе: для новой подозреваемой будут просить домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Киевский районный суд Одессы завтра планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения заведующей хозяйством колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел смертельный пожар. Прокуратура будет настаивать на мере пресечения для нее в виде домашнего ареста. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"В Киевский районный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой в виде ночного домашнего ареста. Мера пресечения будет рассматриваться в 15:30 15 января", - сказали в пресс-службе.
Напомним, по делу о пожаре в одном из колледжей в Одессе, который произошел 4 декабря 2019 года, сообщено о подозрении еще одному лицу, а именно заведующей хозяйством колледжа.
4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Известно о 16 погибших.
Ранее УНН сообщал, что Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу.