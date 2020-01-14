Пожар в колледже в Одессе: для новой подозреваемой будут просить домашний арест

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112491 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116345 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114805 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129847 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105998 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108369 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108359 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131924 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130689 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 195956 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Пожар в колледже в Одессе: для новой подозреваемой будут просить домашний арест

Пожар в колледже в Одессе: для новой подозреваемой будут просить домашний арест

Киев  •  УНН

 • 17423 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Киевский районный суд Одессы завтра планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения заведующей хозяйством колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел смертельный пожар. Прокуратура будет настаивать на мере пресечения для нее в виде домашнего ареста. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"В Киевский районный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой в виде ночного домашнего ареста. Мера пресечения будет рассматриваться в 15:30 15 января", - сказали в пресс-службе.

Напомним, по делу о пожаре в одном из колледжей в Одессе, который произошел 4 декабря 2019 года, сообщено о подозрении еще одному лицу, а именно заведующей хозяйством колледжа.

4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Известно о 16 погибших.

Ранее УНН сообщал, что Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу.

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