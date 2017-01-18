Пожежа у дніпровській багатоповерхівці могла статися через коротке замикання в комп'ютері
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 18 січня. УНН. За попередніми даними, у багатоповерховому будинку Дніпра сталася пожежа через коротке замикання у комп'ютері. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники ГУ ДСНС Дніпропетровської області.
Для гасіння пожежі були задіяні 45 надзвичайників та 13 одиниць техніки. Через загоряння пошкоджені 60 кв. м площі будівлі — квартира, де відбулась пожежа та сусідні.
Остаточну причину загоряння визначать правоохоронці. Наразі пожежу ліквідовано.
Нагадаємо, надзвичайники оголосили четвертий ранг пожежі в багатоповерхівці в Дніпрі.