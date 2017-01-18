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Пожар в днепровской многоэтажке мог произойти из-за короткого замыкания в компьютере

Киев • УНН

 • 11847 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 18 января. УНН. По предварительным данным, в многоэтажном доме Днепра произошел пожар из-за короткого замыкания в компьютере. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники ГУ ГосЧС Днепропетровской области.

Для тушения пожара были задействованы 45 чрезвычайников и 13 единиц техники. Из-за возгорания повреждены 60 кв. м площади здания - квартира, где произошел пожар и соседние.

Окончательную причину возгорания определят правоохранители. В настоящее время пожар ликвидирован.

Напомним, чрезвычайники объявили четвертый ранг пожара в многоэтажке в Днепре.

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