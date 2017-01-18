Пожар в днепровской многоэтажке мог произойти из-за короткого замыкания в компьютере
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 18 января. УНН. По предварительным данным, в многоэтажном доме Днепра произошел пожар из-за короткого замыкания в компьютере. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники ГУ ГосЧС Днепропетровской области.
Для тушения пожара были задействованы 45 чрезвычайников и 13 единиц техники. Из-за возгорания повреждены 60 кв. м площади здания - квартира, где произошел пожар и соседние.
Окончательную причину возгорания определят правоохранители. В настоящее время пожар ликвидирован.
Напомним, чрезвычайники объявили четвертый ранг пожара в многоэтажке в Днепре.