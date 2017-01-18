Пожар в днепровской многоэтажке мог произойти из-за короткого замыкания в компьютере

Для тушения пожара были задействованы 45 чрезвычайников и 13 единиц техники. Из-за возгорания повреждены 60 кв. м площади здания - квартира, где произошел пожар и соседние.

Окончательную причину возгорания определят правоохранители. В настоящее время пожар ликвидирован.

Напомним, чрезвычайники объявили четвертый ранг пожара в многоэтажке в Днепре.