Повітряні сили ЗСУ повідомили про ймовірні пуски ракет із ворожих бомбардувальників

У Повітряних силах ЗСУ під час масованої атаки армії рф на Україну попередили про ймовірні пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС. Про це передає УНН.

"В повітрі кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Імовірно здійснили пуски крилатих ракет!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Раніше

Повідомлялось, що армія рф завдає масованого удару по Україні. Вибухи, зокрема пролунали і в Києві. Зафіксовано падіння уламків в кількох районах, виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхівку.