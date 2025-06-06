Воздушные силы ВСУ сообщили о вероятных пусках ракет с вражеских бомбардировщиков

В Воздушных силах ВСУ во время массированной атаки армии рф на Украину предупредили о вероятных пусках крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Об этом передает УНН.

"В воздухе несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Вероятно, осуществили пуски крылатых ракет!", - говорится в сообщении ПС ВСУ.

Ранее

Сообщалось, что армия рф наносит массированный удар по Украине. Взрывы, в частности, прогремели и в Киеве. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах, возникли пожары, повреждена многоэтажка.