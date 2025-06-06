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В Киеве пожар и разрушение на местах падения обломков, пострадавшие: последствия обстрела (обновляется)
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Воздушные силы ВСУ сообщили о вероятных пусках ракет с вражеских бомбардировщиков

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Во время массированной атаки на Украину, Воздушные силы ВСУ предупредили о вероятных пусках крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Воздушные силы ВСУ сообщили о вероятных пусках ракет с вражеских бомбардировщиков

В Воздушных силах ВСУ во время массированной атаки армии рф на Украину предупредили о вероятных пусках крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Об этом передает УНН

"В воздухе несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Вероятно, осуществили пуски крылатых ракет!", - говорится в сообщении ПС ВСУ. 

Ранее 

Сообщалось, что армия рф наносит массированный удар по Украине. Взрывы, в частности, прогремели и в Киеве. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах, возникли пожары, повреждена многоэтажка.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиев
Ту-95
Военно-воздушные силы Украины
Украина
Киев
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