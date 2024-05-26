Повітряні сили за минулу добу уразили 3 райони зосередження особового складу рф
Київ • УНН
За минулу добу українські Повітряні сили, ракетні війська та артилерія завдали ударів по двох пунктах управління, трьох районах зосередження російських військ та станції радіоелектронної боротьби противника, а також збили 12 російських ракет та 31 ударний безпілотник.
За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Так, Генштаб інформує про ситуацію станом на 10:00 26 травня.
Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 10 ракетних ударів 13-ма ракетами, 40 авіаударів (зокрема, із застосуванням 56 КАБів), 1001 удар дронами-камікадзе (з яких fpv – 994). Також окупанти здійснили 3604 обстріли з різних видів озброєння, 96 з них - із РСЗВ
Генштаб повідомляє, що внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та станцію РЕБ противника
Доповнення
Повітряні Сили у ніч на неділю, 26 травня, збили 12 російських ракет та 31 ударний БПЛА у дев’яти областях України.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 501 190 осіб, 7662 танків та сотень одиниць військової техніки.