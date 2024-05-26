Воздушные силы за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава рф

За минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Так, Генштаб информирует о ситуации по состоянию на 10:00 26 мая.

За прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 10 ракетных ударов 13-ю ракетами, 40 авиаударов (в частности, с применением 56 КАБов), 1001 удар дронами-камикадзе (из которых fpv - 994). Также оккупанты совершили 3604 обстрела из различных видов вооружения, 96 из них - из РСЗО - говорится в сообщении.

Генштаб сообщает, что в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника - отмечается в сообщении.

Дополнение

Воздушные Силы в ночь на воскресенье, 26 мая, сбили 12 российских ракет и 31 ударный БПЛА в девяти областях Украины.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 501 190 человек, 7662 танков и сотен единиц военной техники.