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Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 14
На детской площадке в Индии, в результате пожара, погибли 24 человека
рф продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы - продолжается бой
Оккупанты "застряли" на дороге в Липцах и "повязали" полностью в Волчанске - Волошин
Эвакуация в Харьковской области: из ряда районов вывезено более 11 тыс человек
россияне вынуждены накапливать ракеты, планировать удары - Евлаш
На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области нашли взрывное устройство
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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Воздушные силы за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава рф
За минувшие сутки украинские Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по двум пунктам управления, трем районам сосредоточения российских войск и станции радиоэлектронной борьбы противника, а также сбили 12 российских ракет и 31 ударный беспилотник.
Еврейская школа в Торонто подверглась обстрелу - Le Monde
Несколько выстрелов было сделано в сторону еврейской школы для девочек в Торонто. Поврежден фасад, без жертв. Событие вызвало осуждение со стороны политиков и еврейских организаций, как дерзкий акт антисемитизма.
Интенсивность боевых действий достаточно высокая на Покровском направлении - Генштаб
На Покровском направлении интенсивность боевых действий остается достаточно высокой: противник 14 раз атаковал позиции украинских войск, из них 6 обстрелов отражено и 8 боевых столкновений продолжаются на нескольких участках фронта.
Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 14
В результате нападения россиян на торговый центр «Эпицентр» в Харькове погибли 14 человек, 16 считаются пропавшими без вести.
На детской площадке в Индии, в результате пожара, погибли 24 человека
В результате пожара в парке развлечений в Раджкоте, Индия, погибли по меньшей мере 24 человека, преимущественно дети.
рф продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы - продолжается бой
Российские войска продолжают попытки прорыва из района села Лукьянец на Харьковском направлении, но украинские силы обороны отбили угрозу прорыва и обеспечили прочную оборону, бои продолжаются.
Оккупанты "застряли" на дороге в Липцах и "повязали" полностью в Волчанске - Волошин
По словам Назара Волошина, пресс-секретаря воинской части "Хортица", россияне "застряли" на дороге в Липцах и "увязли" в Волчанске, в то время как украинские военные оттесняют их из этих районов.
Эвакуация в Харьковской области: из ряда районов вывезено более 11 тыс человек
В Харьковской области 11 117 человек были эвакуированы из Чугуева, Харьковского и Богодуховского районов из-за продолжающихся российских атак и обстрелов в этом регионе.
россияне вынуждены накапливать ракеты, планировать удары - Евлаш
Россияне вынуждены накапливать ракеты и планировать удары по Украине из-за отсутствия последовательности в своих массированных атаках, заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Илья Евлаш.
На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области нашли взрывное устройство
На подстанции облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство, для обезвреживания которого понадобилось вмешательство полиции и взрывотехников.