Повітряні сили попередили про загрозу ворожих ударних дронів

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ворожих ударних безпілотників. Дрони уже фіксують у Сумській, Чернігівській областях та на Харківщині, повідомили у ПС ЗСУ у Telegram, пише УНН.

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"Сумська область - загроза ударних БпЛА", - повідомили спочатку у ПС ЗСУ.

"Ударні БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей, курс західний", - вказали у Повітряних силах згодом.

А пізніше додали, що рух ударних БпЛА фіксують:

БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.

БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на Харківщині, курс південний.

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