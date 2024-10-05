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Повітряні сили попередили про загрозу ворожих ударних дронів

Повітряні сили попередили про загрозу ворожих ударних дронів

Київ • УНН

 • 20374 перегляди

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних безпілотників у Сумській області. БпЛА виявлено на межі Сумської та Чернігівської областей, вони рухаються у західному напрямку.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ворожих ударних безпілотників. Дрони уже фіксують у Сумській, Чернігівській областях та на Харківщині, повідомили у ПС ЗСУ у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сумська область - загроза ударних БпЛА", - повідомили спочатку у ПС ЗСУ.

"Ударні БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей, курс західний", - вказали у Повітряних силах згодом.

А пізніше додали, що рух ударних БпЛА фіксують:

  • БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний. 
  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний. 
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний. 
  • БпЛА на Харківщині, курс південний.

Сили ППО за ніч збили 3 ворожих "шахеди": ще 10 - локаційно втрачені05.10.24, 07:36 • 29713 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
chernihivska-oblastЧернігівська область
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України

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