Повітряні сили попередили про загрозу ворожих ударних дронів
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних безпілотників у Сумській області. БпЛА виявлено на межі Сумської та Чернігівської областей, вони рухаються у західному напрямку.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ворожих ударних безпілотників. Дрони уже фіксують у Сумській, Чернігівській областях та на Харківщині, повідомили у ПС ЗСУ у Telegram, пише УНН.
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"Сумська область - загроза ударних БпЛА", - повідомили спочатку у ПС ЗСУ.
"Ударні БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей, курс західний", - вказали у Повітряних силах згодом.
А пізніше додали, що рух ударних БпЛА фіксують:
- БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
- БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на Харківщині, курс південний.
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