Воздушные силы предупредили об угрозе вражеских ударных дронов

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе вражеских ударных беспилотников. Дроны уже фиксируют в Сумской, Черниговской областях и на Харьковщине, сообщили в ВС ВСУ в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сумская область - угроза ударных БпЛА", - сообщили сначала в ВС ВСУ.

"Ударные БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курс западный", - указали в Воздушных силах позже.

А потом добавили, что движение ударных БпЛА фиксируют:

БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.

БпЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.

БпЛА на Харьковщине, курс южный.

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