Воздушные силы предупредили об угрозе вражеских ударных дронов
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных беспилотников в Сумской области. БпЛА обнаружены на границе Сумской и Черниговской областей, они движутся в западном направлении.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе вражеских ударных беспилотников. Дроны уже фиксируют в Сумской, Черниговской областях и на Харьковщине, сообщили в ВС ВСУ в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Сумская область - угроза ударных БпЛА", - сообщили сначала в ВС ВСУ.
"Ударные БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курс западный", - указали в Воздушных силах позже.
А потом добавили, что движение ударных БпЛА фиксируют:
- БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.
- БпЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.
- БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.
- БпЛА на Харьковщине, курс южный.
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