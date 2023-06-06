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Повернути школярів у класи: на Харківщині розглядається питання очної форми навчання

Київ • УНН

 • 328653 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. На Харківщині розглядають повернення дітей до навчання у школах у деяких районах області, в тому числі створення опорних закладів освіти. Остаточне рішення буде прийняте напередодні нового навчального року і базуватиметься на безпеці цього питання, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Повернути школярів у класи: на Харківщині розглядається питання очної форми навчання

Цитата

"Якщо безпекова ситуація дозволятиме, з вересня цього року у деяких районах Харківщини можливе відновлення очного навчання у школах. Втім, остаточне рішення буде ухвалюватися напередодні нового навчального року з урахуванням усіх ризиків", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зараз, за словами голови Харківської ОВА, розглядається питання можливості відновлення навчання у Лозівському та Красноградському районах та північній частині Богодухівського району. За його словами, наразі опрацьовується кілька варіантів можливої роботи закладів освіти. Один з них – відкриття тільки опорних шкіл.

"В будь-якому разі, усі вибрані школи будуть облаштовані укриттями, що відповідають нормам безпеки", - зазначив Синєгубов.

"Наші діти потребують соціалізації та повноцінної шкільної освіти. Але найголовніше – це безпека наших дітей", - додав він.

Доповнення

За словами заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренко, в Україні вже 75% шкіл обладнано хоча б найпростішими укриттями. Держава в цьому році сформувала особливу освітню субвенцію розміром 1,5 млрд грн, яка буде використовуватися для забезпечення безпечного середовища закладів освіти. У квітні 2023 року Кабінет міністрів України схвалив Концепцію безпеки закладів освіти.

Як раніше повідомляв УНН, щоб підвищити якість української освіти та інтегрувати освітній процес до європейських вимог, кількість предметів у школах можуть зменшити.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році - МОН

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