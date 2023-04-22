Кількість предметів у школах можуть зменшити - Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону повідомив, що кількість предметів у школах можуть зменшити, щоб підвищити якість української освіти та інтегрувати освітній процес до європейських вимог, передає УНН.
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"В старших класах відбудеться профілізація людини, буде зміна освітніх програм. Зараз проходить реформа Нової української школи. Окремо хочу сказати, що є такі категорії, як гранично допустиме навантаження на дитину. Тут також треба зробити певні висновки, щоб діти не були перевантажені. Це комплекс механізмів, засобів та можливостей змінити на краще якість української освіти, і повністю інтегрувати процес до європейського середовища", - розповів заступник.
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За словами заступника, такі кроки сприятимуть тому, що атестати про повну загальну середню освіту і дипломи закладів вищої освіти України "сприймали у європейському освітньому просторі". Також Вітренко, відповідаючи на запитання журналіста про вплив війни на освіту, зауважив, що війна не може стати на заваді позитивним змінам.
"Війна - це той аргумент, який дозволяє нам зараз зробити ті кроки, які зможуть зробити життя українців після нашої перемоги ще кращим. В системі освіти ще більш освіченими будуть українці. Тому що запровадження профільної середньої школи – це той крок, який дозволить українцям обирати свій шлях в житті, свою освітню територію, ті програми чи то академічні, чи професійні, чи наукові. Тобто це зможе диверсифікувати життєвий вибір кожної дитини, людини, якою вона бачить свою траекторію життя після нашої перемоги", - наголосив він.
Нагадаємо
В Україні пропонують запровадити в школах 12-річну систему освіти з 2024 року.