Количество предметов в школах могут уменьшить - Витренко

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"В старших классах произойдет профилизация человека, будет изменение образовательных программ. Сейчас проходит реформа Новой украинской школы. Отдельно хочу сказать, что есть такие категории, как предельно допустимая нагрузка на ребенка. Здесь также надо сделать определенные выводы, чтобы дети не были перегружены. Это комплекс механизмов, средств и возможностей изменить к лучшему качество украинского образования, и полностью интегрировать процесс в европейскую среду", - рассказал заместитель.

Детали

По словам заместителя, такие шаги будут способствовать тому, что аттестаты о полном общем среднем образовании и дипломы высших учебных заведений Украины "воспринимали в европейском образовательном пространстве". Также Витренко, отвечая на вопрос журналиста о влиянии войны на образование, отметил, что война не может помешать позитивным изменениям.

"Война - это тот аргумент, который позволяет нам сейчас сделать те шаги, которые смогут сделать жизнь украинцев после нашей победы еще лучше. В системе образования еще более образованными будут украинцы. Потому что введение профильной средней школы – это тот шаг, который позволит украинцам выбирать свой путь в жизни, свою образовательную территорию, те программы или академические, или профессиональные, или научные. То есть это сможет диверсифицировать жизненный выбор каждого ребенка, человека, каким он видит свою траекторию жизни после нашей победы", - подчеркнул он.

Напомним

В Украине предлагают ввести в школах 12-летнюю систему образования с 2024 года.