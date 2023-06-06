Вернуть школьников в классы: на Харьковщине рассматривается вопрос очной формы обучения

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"Если ситуация с безопасностью будет позволять, с сентября этого года в некоторых районах Харьковщины возможно восстановление очного обучения в школах. Впрочем, окончательное решение будет приниматься накануне нового учебного года с учетом всех рисков", - говорится в сообщении.

Детали

Сейчас, по словам председателя Харьковской ОГА, рассматривается вопрос возможности возобновления обучения в Лозовском и Красноградском районах и северной части Богодуховского района. По его словам, сейчас прорабатывается несколько вариантов возможной работы учебных заведений. Один из них – открытие только опорных школ.

"В любом случае, все выбранные школы будут обустроены укрытиями, которые соответствуют нормам безопасности", - отметил Синегубов.

"Наши дети нуждаются в социализации и полноценном школьном образовании. Но самое главное – это безопасность наших детей", - добавил он.

Дополнение

По словам заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко, в Украине уже 75% школ оборудованы хотя бы простейшими укрытиями. Государство в этом году сформировало особую образовательную субвенцию размером 1,5 млрд грн, которая будет использоваться для обеспечения безопасной среды учебных заведений. В апреле 2023 года Кабинет министров Украины одобрил Концепцию безопасности учреждений образования.

Как ранее сообщал УНН, чтобы повысить качество украинского образования и интегрировать образовательный процесс с европейскими требованиями, количество предметов в школах могут уменьшить.

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