Повені у Техасі: кількість жертв зросла до 43, серед загиблих 15 дітей

Кількість жертв повеней в окрузі Керр американського штату Техас сягнули 43-х людей, середи загиблих - 15 дітей. Про це повідомив шериф округу Керр Ларрі Лейта, повідомляє УНН із посиланням на CNN.

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Чиновник зазначив, що п'ять дітей і 12 дорослих ще не ідентифіковані, при цьому 27 дітей з табору Camp Mystic все ще вважаються зниклими безвісти.

Ми знали, що сьогодні буде такий день, тому наші цифри будуть постійно змінюватися. Ми постійно працюємо над ідентифікацією - сказав Лейта.

Раніше начальник управління з надзвичайних ситуацій Техасу Нім Кідд повідомив, що оскільки паводкові води відступають, наземні бригади мають змогу виявляти та обшукувати додаткові райони у пошуках людей.

Нагадаємо

Щонайменше 25 сантиметрів дощу випало у центральному окрузі Керр у штаті Техас, що призвело до раптової повені річки Гваделупе. Десятки людей загинули, ще до сотні наразі вважаються зниклими безвісти.

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