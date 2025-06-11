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На ПАР обрушилися сніг та повені: змило мікроавтобус зі школярами

Київ • УНН

 • 786 перегляди

В Південній Африці мікроавтобус зі школярами змило повінню. Троє дітей врятовано, але пошуки інших тривають. Сильні снігопади та шторми призвели до численних жертв та відключень електроенергії.

На ПАР обрушилися сніг та повені: змило мікроавтобус зі школярами

Мікроавтобус зі школярами був змито сильною повінню в Південній Африці, повідомив ВВС представник уряду Східнокапської провінції, пише УНН.

Деталі

Гуселва Ранджі сказала, що невідомо скільки дітей було в автобусі, але троє з них були знайдені живими. Рятувальні роботи було припинено з настанням ночі та відновляться у середу, додала вона.

В іншому інциденті тіла семи людей були віднесені повеневою водою в районі О. Р. Тамбо у провінції.

Південна Африка постраждала від сильного снігопаду, дощів та штормового вітру, які забрали життя ще п'ятьох людей у ​​дорожньо-транспортній пригоді та залишили без електрики майже 500 000 будинків.

Східнокапська провінція - батьківщина ікони антиапартеїду Нельсона Мандели - постраждала від ожеледиці найбільше, як і провінція Квазулу-Натал.

Через погану погоду довелося закрити деякі основні дороги у двох провінціях, щоб уникнути подальших жертв.

П'ятеро людей загинули, коли мікроавтобус-таксі перекинувся неподалік прибережного міста Іст-Лондон, а водій заявив, що не впорався з керуванням, намагаючись уникнути падіння дерева, повідомив ВВС представник транспортного департаменту Східно-Капської провінції Унаті Бінкосе.

Внаслідок аварії постраждали двоє людей, додав він.

Державна електроенергетична компанія Eskom повідомила, що майже 300 000 будинків постраждали від відключення електроенергії у 14 містах та селах Східнокапської провінції.

Ще 196 тисяч будинків у 24 районах провінції Квазулу-Натал також зіткнулися з відключенням електроенергії, повідомила ВВС представник Eskom Дафна Моквена.

Міністр транспорту провінції Квазулу-Натал Сібонісо Дума заявив, що сильний снігопад спричинив застрягання вантажівок на дорогах, що призвело до величезних заторів.

Грейдерні машини були розміщені на найбільш постраждалих дорогах для розчищення снігу до того, як він досягне понад 30 см заввишки.

Метеоролог Лехлохоноло Тобела також попередив про сильні вітри і великі хвилі на морі, що ускладнить навігацію суден.

Доповнення

У ПАР регулярно випадає сніг у зимові місяці, з червня до серпня, при цьому температура опускається нижче 0°C.

Також регулярно трапляються повені, і вчені кажуть, що зміна клімату призводить до більших опадів у регіоні.

Раптові повені та розливи річок у період з 30 квітня по 2 травня завдали значної шкоди приблизно 4500 будинкам та призвели до поранень 18 осіб.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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