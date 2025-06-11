На ЮАР обрушились снег и наводнение: смыло микроавтобус со школьниками
Киев • УНН
В Южной Африке микроавтобус со школьниками смыло наводнением. Трое детей спасены, но поиски остальных продолжаются. Сильные снегопады и штормы привели к многочисленным жертвам и отключениям электроэнергии.
Микроавтобус со школьниками был смыт сильным наводнением в Южной Африке, сообщил BBC представитель правительства Восточно-Капской провинции, пишет УНН.
Детали
Гуселва Ранджи сказала, что неизвестно сколько детей было в автобусе, но трое из них были найдены живыми. Спасательные работы были приостановлены с наступлением ночи и возобновятся в среду, добавила она.
В другом инциденте тела семи человек были унесены паводковыми водами в районе О. Р. Тамбо в провинции.
Южная Африка пострадала от сильного снегопада, дождей и штормового ветра, которые унесли жизни еще пятерых человек в дорожно-транспортном происшествии и оставили без электричества почти 500 000 домов.
Восточно-Капская провинция - родина иконы антиапартеида Нельсона Манделы - пострадала от гололеда больше всего, как и провинция Квазулу-Натал.
Из-за плохой погоды пришлось закрыть некоторые основные дороги в двух провинциях, чтобы избежать дальнейших жертв.
Пятеро людей погибли, когда микроавтобус-такси перевернулся неподалеку от прибрежного города Ист-Лондон, а водитель заявил, что не справился с управлением, пытаясь избежать падения дерева, сообщил BBC представитель транспортного департамента Восточно-Капской провинции Унати Бинкосе.
В результате аварии пострадали два человека, добавил он.
Государственная электроэнергетическая компания Eskom сообщила, что почти 300 000 домов пострадали от отключения электроэнергии в 14 городах и селах Восточно-Капской провинции.
Еще 196 тысяч домов в 24 районах провинции Квазулу-Натал также столкнулись с отключением электроэнергии, сообщила BBC представитель Eskom Дафна Моквена.
Министр транспорта провинции Квазулу-Натал Сибонисо Дума заявил, что сильный снегопад вызвал застревание грузовиков на дорогах, что привело к огромным заторам.
Грейдерные машины были размещены на наиболее пострадавших дорогах для расчистки снега до того, как он достигнет более 30 см в высоту.
Метеоролог Лехлохоноло Тобела также предупредил о сильных ветрах и больших волнах на море, что затруднит навигацию судов.
Дополнение
В ЮАР регулярно выпадает снег в зимние месяцы, с июня по август, при этом температура опускается ниже 0°C.
Также регулярно случаются наводнения, и ученые говорят, что изменение климата приводит к большим осадкам в регионе.
Внезапные наводнения и разливы рек в период с 30 апреля по 2 мая нанесли значительный ущерб примерно 4500 домам и привели к ранениям 18 человек.