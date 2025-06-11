На ЮАР обрушились снег и наводнение: смыло микроавтобус со школьниками

Микроавтобус со школьниками был смыт сильным наводнением в Южной Африке, сообщил BBC представитель правительства Восточно-Капской провинции, пишет УНН.

Детали

Гуселва Ранджи сказала, что неизвестно сколько детей было в автобусе, но трое из них были найдены живыми. Спасательные работы были приостановлены с наступлением ночи и возобновятся в среду, добавила она.

В другом инциденте тела семи человек были унесены паводковыми водами в районе О. Р. Тамбо в провинции.

Южная Африка пострадала от сильного снегопада, дождей и штормового ветра, которые унесли жизни еще пятерых человек в дорожно-транспортном происшествии и оставили без электричества почти 500 000 домов.

Восточно-Капская провинция - родина иконы антиапартеида Нельсона Манделы - пострадала от гололеда больше всего, как и провинция Квазулу-Натал.

Из-за плохой погоды пришлось закрыть некоторые основные дороги в двух провинциях, чтобы избежать дальнейших жертв.

Пятеро людей погибли, когда микроавтобус-такси перевернулся неподалеку от прибрежного города Ист-Лондон, а водитель заявил, что не справился с управлением, пытаясь избежать падения дерева, сообщил BBC представитель транспортного департамента Восточно-Капской провинции Унати Бинкосе.

В результате аварии пострадали два человека, добавил он.

Государственная электроэнергетическая компания Eskom сообщила, что почти 300 000 домов пострадали от отключения электроэнергии в 14 городах и селах Восточно-Капской провинции.

Еще 196 тысяч домов в 24 районах провинции Квазулу-Натал также столкнулись с отключением электроэнергии, сообщила BBC представитель Eskom Дафна Моквена.

Министр транспорта провинции Квазулу-Натал Сибонисо Дума заявил, что сильный снегопад вызвал застревание грузовиков на дорогах, что привело к огромным заторам.

Грейдерные машины были размещены на наиболее пострадавших дорогах для расчистки снега до того, как он достигнет более 30 см в высоту.

Метеоролог Лехлохоноло Тобела также предупредил о сильных ветрах и больших волнах на море, что затруднит навигацию судов.

Дополнение

В ЮАР регулярно выпадает снег в зимние месяцы, с июня по август, при этом температура опускается ниже 0°C.

Также регулярно случаются наводнения, и ученые говорят, что изменение климата приводит к большим осадкам в регионе.

Внезапные наводнения и разливы рек в период с 30 апреля по 2 мая нанесли значительный ущерб примерно 4500 домам и привели к ранениям 18 человек.