Наводнения в Техасе: число жертв возросло до 43, среди погибших 15 детей

Число жертв наводнений в округе Керр американского штата Техас достигло 43 человек, среди погибших - 15 детей. Об этом сообщил шериф округа Керр Ларри Лейта, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Чиновник отметил, что пять детей и 12 взрослых еще не идентифицированы, при этом 27 детей из лагеря Camp Mystic все еще считаются пропавшими без вести.

Мы знали, что сегодня будет такой день, поэтому наши цифры будут постоянно меняться. Мы постоянно работаем над идентификацией - сказал Лейта.

Ранее начальник управления по чрезвычайным ситуациям Техаса Ним Кидд сообщил, что поскольку паводковые воды отступают, наземные бригады могут выявлять и обыскивать дополнительные районы в поисках людей.

Напомним

По меньшей мере 25 сантиметров дождя выпало в центральном округе Керр в штате Техас, что привело к внезапному наводнению реки Гваделупе. Десятки людей погибли, еще до сотни сейчас считаются пропавшими без вести.

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