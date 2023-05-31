Потрібні кошти на підготовку до опалювального сезону: ексміністр енергетики про підвищення тарифів на світло

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«Тарифи були зафіксовані вже багато років на електроенергію. Сьогодні тарифи не відповідають собівартості. Той тариф, який сьогодні існує 1,68 - ця ціна менша втричі, ніж справжня собівартість електроенергії. Враховуючи те, що 60% інфраструктури енергетичної пошкоджена, то уряд вимушений підняти тарифи для того, щоб були гроші людям давати заробітною плату, щоб вони податки платили, щоб можна було підготуватися до опалювального сезону», - розповів Плачков.

Він зауважив, що в Україні тарифи, мабуть, найнижчі не тільки в Європі, але й у всьому Радянському просторі.

«Якщо ми хочемо, щоб в наступному опалювальному сезоні не було відключень, щоб у нас було тепло й електроенергія, то за це потрібно платити. Де уряд візьме ці гроші? З бюджету? Бюджет йде на війну, а ми повинні оплачувати те, що споживаємо», - сказав Плачков.

За його словами, навіть після підняття тарифи нижчі у два рази, ніж собівартість.

«Тому уряд пішов на поступове підняття тарифів. Собівартість одного кіловата електроенергії понад 6 грн», - додав Плачков.

Доповнення

В Україні з 1 червня підвищать тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год.

За словами заступника міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фаріда Сафарова, тарифи на електрику підвищать, щоб були кошти на підготовку до наступної зими, адже коштів від західних партнерів не достатньо.

Голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що через скорочення споживання, руйнування генерації та втрати активів виручка «Укренерго» та обленерго впала приблизно на 30% - "важче стало зводити кінці з кінцями".