Нужны средства на подготовку к отопительному сезону: экс-министр энергетики о повышении тарифов на свет

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Киев • УНН

 • 686725 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Правительство вынуждено поднять тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч для того, чтобы были деньги платить людям заработную плату и чтобы можно было подготовиться к отопительному сезону. Об этом журналисту УНН сообщил бывший министр энергетики Украины и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

Цитата

"Тарифы были зафиксированы уже много лет на электроэнергию. Сегодня тарифы не соответствуют себестоимости. Тот тариф, который сегодня существует 1,68 - эта цена меньше втрое, чем настоящая себестоимость электроэнергии. Учитывая то, что 60% инфраструктуры энергетической повреждена, то правительство вынуждено поднять тарифы для того, чтобы были деньги людям давать заработной плату, чтобы они налоги платили, чтобы можно было подготовиться к отопительному сезону", - рассказал Плачков.

Он отметил, что в Украине тарифы, пожалуй, самые низкие не только в Европе, но и во всем постсоветском пространстве.

"Если мы хотим, чтобы в следующем отопительном сезоне не было отключений, чтобы у нас было тепло и электроэнергия, то за это нужно платить. Где правительство возьмет эти деньги? Из бюджета? Бюджет идет на войну, а мы должны оплачивать то, что потребляем", - сказал Плачков.

По его словам, даже после поднятия тарифы ниже в два раза, чем себестоимость.

"Поэтому правительство пошло на постепенное поднятие тарифов. Себестоимость одного киловатта электроэнергии более 6 грн", - добавил Плачков.

Дополнение

В Украине с 1 июня повысят тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч.

По словам заместителя министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарида Сафарова, тарифы на электричество повысят, чтобы были средства на подготовку к следующей зиме, ведь средств от западных партнеров не достаточно.

Председатель правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что из-за сокращения потребления, разрушения генерации и потери активов выручка "Укрэнерго" и облэнерго упала примерно на 30% - "труднее стало сводить концы с концами".

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