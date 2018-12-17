Постраждалим від вибуху у Фастові виділили понад мільйон гривень допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Постраждалим внаслідок вибуху у п’ятиповерхівці у Фастові виділили 1 млн 170 тисяч гривень матеріальної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Фастівської міської ради.
Так, вчора на позачерговій сесії міськради розглядалося питання виділення матеріальної допомоги постраждалим від вибуху.
"…Вирішено виділити кошти в сумі 1 млн 170 тисяч грн для надання допомоги постраждалим мешканцям. В середньому – по 35 тисяч грн на 1 сім’ю, адже постраждали 30 квартир (при цьому будуть враховуватися та ситуація, в якій опинилася кожна окрема родина). Також уже завтра (сьогодні, 17 грудня, – ред.) постраждалі родини зможуть отримати по 5 тисяч грн для вирішення нагальних потреб", – йдеться в повідомленні.
Крім того, 200 тисяч грн виділили КП "Фастівська ЖЕК". Ці гроші призначені для ліквідації наслідків вибуху в інших помешканнях, які постраждали, і на поточний ремонт. Ще 400 тисяч грн направили на капремонт та експертизу постраждалих будинків.
Нагадаємо, вранці 14 грудня у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у Фастові стався вибух. Внаслідок цього загинуло двоє та постраждала одна особа.
Через вибух поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки. За інформацією правоохоронців, причина вибуху у багатоповерхівці Фастова пов’язана з витоком газу у квартирі.
16 грудня оголосили у Фастові днем жалоби за загиблими від вибуху у п’ятиповерхівці.