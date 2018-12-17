Пострадавшим от взрыва в Фастове выделили более миллиона гривен помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Пострадавшим в результате взрыва в пятиэтажке в Фастове выделили 1 млн 170 тысяч гривен материальной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фастовского городского совета.
Так, вчера на внеочередной сессии горсовета рассматривался вопрос о выделении материальной помощи пострадавшим от взрыва.
"...Решено выделить средства в сумме 1 млн 170 тысяч грн для предоставления помощи пострадавшим жителям. В среднем – по 35 тысяч грн на 1 семью, ведь пострадали 30 квартир (при этом будут учитываться и ситуация, в которой оказалась каждая отдельная семья). Также уже завтра (сегодня, 17 декабря, – ред.) пострадавшие семьи смогут получить по 5 тысяч грн для решения насущных проблем", – говорится в сообщении.
Кроме того, 200 тысяч грн выделили КП "Фастовская ЖЭК". Эти деньги предназначены для ликвидации последствий взрыва в других помещениях, которые пострадали, и на текущий ремонт. Еще 400 тысяч грн направили на капремонт и экспертизу пострадавших домов.
Напомним, утром 14 января в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Фастове произошел взрыв. В результате погибли двое и пострадал один человек.
Из-за взрыва полиция открыла уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности. По информации правоохранителей, причина взрыва во многоэтажке Фастова связана с утечкой газа в квартире.
16 декабря объявили в Фастове днем траура по погибшим от взрыва в пятиэтажке.