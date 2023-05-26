Постраждалих від ракетного удару рф по Дніпру вже 30, з трьома людьми немає зв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. До 30 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських військ по Дніпру 26 травня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Житловий квартал. Медзаклад, ветклініка та багатоповерхівки навколо. Нині тут все у склі. А ще – уламках ворожого залізяччя. Все просякло димом, сльозами та людським горем", - написав Лисак.
"Уже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. З трьома людьми, які могли знаходитися тут, й досі немає зв’язку", - повідомив голова ОВА.
Нагадаємо
Уранці 26 травня окупанти завдали ракетний удар по Дніпру.
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