Пострадавших от ракетного удара рф по Днепру уже 30, с тремя людьми нет связи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. До 30 возросло количество пострадавших в результате ракетного удара российских войск по Днепру 26 мая, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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"Жилой квартал. Медучреждение, ветклиника и многоэтажки вокруг. Сейчас здесь все в стекле. А еще – обломках вражеского железа. Все пропиталось дымом, слезами и человеческим горем", - написал Лысак.
"Уже 30 пострадавших, среди которых двое детей. С тремя людьми, которые могли находиться здесь, до сих пор нет связи", - сообщил глава ОВА.
Напомним
Утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.
Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар. Известно о 2 погибших.
Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео последствия вражеской ракетной атаки на поликлинику в Днепре 26 мая.