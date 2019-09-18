Постпред України Єльченко зустрівся з новою представницею США при ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко зустрівся та поспілкувався з новою представницею США в цій організації Келлі Крафт після завершення першого засідання 74-ї сесії Генасамблеї Організації. Про це українське представництво при ООН повідомило у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Радий вітати американського представника при ООН Келлі Крафт. Сподіваємось на продовження стратегічного співробітництва між Україною та Сполученими Штатами в ООН та за його межами”, — йдеться у повідомленні.
Раніше Генеральна асамблея ООН проголосувала за включення пункту “Ситуація на тимчасово окупованих територіях України” до порядку денного чергової сесії, яка починає роботу 17 вересня.
Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня у Нью-Йорку розпочалась 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН. Під час її відкриття новий президент Генасамблеї ООН розповів про свої основні пріоритети.
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Нагадаємо, загальнополітичні дебати високого рівня пройдуть в ООН з 24 по 30 вересня, де, зокрема, виступить Президент України Володимир Зеленський.