Постпред Украины Ельченко встретился с новой представительницей США при ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко встретился и пообщался с новой представительницей США в этой организации Келли Крафт после завершения первого заседания 74-й сессии Генассамблеи Организации. Об этом украинское представительство при ООН сообщило в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Рад приветствовать американского представителя при ООН Келли Крафт. Надеемся на продолжение стратегического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами в ООН и за его пределами”, — говорится в сообщении.
Ранее Генеральная ассамблея ООН проголосовала за включение пункта “Ситуация на временно оккупированных территориях Украины” в повестку дня очередной сессии, которая начинает работу 17 сентября.
Напомним, поздно вечером 17 сентября, в Нью-Йорке началась 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Во время ее открытия новый президент Генассамблеи ООН рассказал о своих основных приоритетах.
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Напомним, общеполитические дебаты высокого уровня пройдут в ООН с 24 по 30 сентября, где, в частности, выступит Президент Украины Владимир Зеленский.