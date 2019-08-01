Посол України дорікнула міжнародному ЗМІ через "громадянську війну" на Донбасі

“Подання інформації повинно базуватися на фактах. Шановні Vice news — в Україні немає громадянської війни. Триває російська агресія проти України, яку жорстоко засуджують ООН, РЄ, ОБСЄ”, — наголосила дипломат.

Так, напередодні заснований у Нью-Йорку канал Vice News оприлюднив статтю Тіма Хьюма під назвою “Праві екстремісти використовували громадянську війну в Україні як навчальний полігон. Вони повертаються додому”.

Як повідомляв УНН, Посольство України у Великій Британії засудило рішення організації World Travel Awards включити у перелік номінантів готель, розташований на території окупованого Криму.