Посол України дорікнула міжнародному ЗМІ через "громадянську війну" на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Посол України в Естонії Мар’яна Беца висловила обурення через статтю Vice News, в якій російську агресію на Сході України назвали “громадянською війною”. Про це Беца написала у Twitter, передає УНН.

“Подання інформації повинно базуватися на фактах. Шановні Vice news — в Україні немає громадянської війни. Триває російська агресія проти України, яку жорстоко засуджують ООН, РЄ, ОБСЄ”, — наголосила дипломат.

Так, напередодні заснований у Нью-Йорку канал Vice News оприлюднив статтю Тіма Хьюма під назвою “Праві екстремісти використовували громадянську війну в Україні як навчальний полігон. Вони повертаються додому”.

Як повідомляв УНН, Посольство України у Великій Британії засудило рішення організації World Travel Awards включити у перелік номінантів готель, розташований на території окупованого Криму.

Українські Національні Новини

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