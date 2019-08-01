Посол України дорікнула міжнародному ЗМІ через "громадянську війну" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Посол України в Естонії Мар’яна Беца висловила обурення через статтю Vice News, в якій російську агресію на Сході України назвали “громадянською війною”. Про це Беца написала у Twitter, передає УНН.
“Подання інформації повинно базуватися на фактах. Шановні Vice news — в Україні немає громадянської війни. Триває російська агресія проти України, яку жорстоко засуджують ООН, РЄ, ОБСЄ”, — наголосила дипломат.
Так, напередодні заснований у Нью-Йорку канал Vice News оприлюднив статтю Тіма Хьюма під назвою “Праві екстремісти використовували громадянську війну в Україні як навчальний полігон. Вони повертаються додому”.
Як повідомляв УНН, Посольство України у Великій Британії засудило рішення організації World Travel Awards включити у перелік номінантів готель, розташований на території окупованого Криму.