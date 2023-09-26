Посол США в Україні прокоментувала нічну атаку рф :"росія намагається зупинити Україну у постачанні продовольства у світ"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що російські війська продовжують атакувати цивільне населення, намагаючись зупинити Україну у постачанні продовольства, повідомляє УНН.
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«Цієї ночі росія продовжила атаки на цивільні об'єкти - транспортні мережі, зерносховища та порти в Одеській області, Черкаській області та Кривому Розі. Понад 36 вантажівок було пошкоджено або знищено, а водії та працівники портів отримали поранення. Вкотре, порушуючи всі міжнародні норми та закони, росія продовжує атакувати цивільне населення, бездушно намагаючись зупинити Україну у постачанні продовольства у світ», - написала посол у X (колишній Twitter).
Доповнення
Протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. Унаслідок влучань руйнувань зазнала припортова інфраструктура. Також було травмовано двоє людей.
Армія рф під час атаки ударними дронами у ніч на 26 вересня влучила в інфраструктурний об’єкт Черкаської області. Попередньо, ніхто не постраждав.
Під час атаки на Кривий Ріг окупанти вдарили по підприємству міста.