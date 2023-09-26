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Посол США в Украине прокомментировала ночную атаку рф: "россия пытается остановить Украину в поставках продовольствия в мир"

Киев • УНН

 • 150367 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что российские войска продолжают атаковать гражданское население, пытаясь остановить Украину в поставках продовольствия, сообщает УНН.

Цитата

«Этой ночью россия продолжила атаки на гражданские объекты - транспортные сети, зернохранилища и порты в Одесской области, Черкасской области и Кривом Роге. Более 36 грузовиков были повреждены или уничтожены, а водители и работники портов получили ранения. В очередной раз, нарушая все международные нормы и законы, россия продолжает атаковать гражданское население, бездушно пытаясь остановить Украину в поставках продовольствия в мир», - написала посол в X (бывший Twitter).

Дополнение

В течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В результате попаданий разрушениям подверглась припортовая инфраструктура. Также были травмированы два человека.

Армия рф во время атаки ударными дронами в ночь на 26 сентября попала в инфраструктурный объект Черкасской области. Предварительно, никто не пострадал.

Во время атаки на Кривой Рог оккупанты ударили по предприятию города.

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