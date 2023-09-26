На Черкащині вночі ворожий "шахед" влучив в інфраструктурний об’єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Армія рф під час атаки ударними дронами у ніч на 26 вересня влучила в інфраструктурний об’єкт Черкаської області. Попередньо, ніхто не постраждав. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
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«Уночі ворог атакував нашу область "шахедами". Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника. Однак маємо влучання в інфраструктурний об’єкт», - йдеться у повідомленні у Telegram.
Деталі
Попередньо, без потерпілих.
Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, зазначив Табурець.
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Як повідомляв УНН, уночі в Черкаській області протиповітряна оборона працювала по ворожим БПЛА.
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