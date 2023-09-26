На Черкащині працює ППО - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Черкаській області протиповітряна оборона працює по ворожим БПЛА. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
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"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Повітряна тривога охопила частину регіонів України. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про загрозу засосування ворогом БПЛА та балістики зі сходу.
Доповнення
Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.