В Черкасской области ночью вражеский "шахед" попал в инфраструктурный объект
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Армия рф во время атаки ударными дронами в ночь на 26 сентября попала в инфраструктурный объект Черкасской области. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
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«Ночью враг атаковал нашу область "шахедами". Силами ПВО сбито четыре воздушные цели противника. Однако имеем попадание в инфраструктурный объект», - говорится в сообщении в Telegram.
Детали
Предварительно, без пострадавших.
Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, отметил Табурец.
Ранее
Как сообщал УНН, ночью в Черкасской области противовоздушная оборона работала по вражеским БПЛА.
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