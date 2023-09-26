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В Черкасской области ночью вражеский "шахед" попал в инфраструктурный объект

В Черкасской области ночью вражеский "шахед" попал в инфраструктурный объект

Киев • УНН

 • 100097 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Армия рф во время атаки ударными дронами в ночь на 26 сентября попала в инфраструктурный объект Черкасской области. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Цитата

«Ночью враг атаковал нашу область "шахедами". Силами ПВО сбито четыре воздушные цели противника. Однако имеем попадание в инфраструктурный объект», - говорится в сообщении в Telegram.

Детали

Предварительно, без пострадавших.

Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, отметил Табурец.

Ранее

Как сообщал УНН, ночью в Черкасской области противовоздушная оборона работала по вражеским БПЛА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В небе над Украиной ночью уничтожили 26 из 38 запущенных врагом "шахедов"

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