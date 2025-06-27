Посол США Лінн Трейсі завершує роботу в москві: деталі

Посол Сполучених Штатів Америки в російській федерації Лінн Трейсі завершує свою роботу в москві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram американського посольства в рф.

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У дипломатичній місії висловили Трейсі вдячність за її внесок, "заснований на послідовній дипломатії, глибокій повазі до російської культури та відданому служінні американському народу".

Її діяльність відрізняли відкритість, чесність і переконаність у тому, що навіть у скрутні часи осмислений діалог важливий. Посол Трейсі присвятила свою кар'єру зміцненню взаєморозуміння, заснованого на свободі, честі та прихильності до істини – заявили у посольстві США.

Довідка

Лінн Трейсі була послом США у росії з 30 січня 2023 року. До того вона працювала на різних міжнародних посадах, особливо в Центральній і Південній Азії.

Зокрема, Трейсі була заступником голови місії в посольстві в Туркменістані, старшим співробітником в Пакистані з 1995 по 1997, і головним співробітником в Казахстані. Також вона працювала в Афганістані, Киргизстані, Грузії, виконувала обов’язки посла США у Вірменії.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки оголосили термінову евакуацію з Лівану. Державний департамент США наказав некритично важливим співробітникам та членам сімей дипломатів залишити ліванську територію якнайшвидше.