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Посол США Линн Трейси завершает работу в москве: детали

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Посол США в российской федерации Линн Трейси завершает свою миссию в москве. Она занимала эту должность с 30 января 2023 года

Посол США Линн Трейси завершает работу в москве: детали

Посол Соединенных Штатов Америки в российской федерации Линн Трейси завершает свою работу в москве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram американского посольства в рф.

Детали

В дипломатической миссии выразили Трейси благодарность за ее вклад, "основанный на последовательной дипломатии, глубоком уважении к российской культуре и преданном служении американскому народу".

Её деятельность отличали открытость, честность и убежденность в том, что даже в трудные времена осмысленный диалог важен. Посол Трейси посвятила свою карьеру укреплению взаимопонимания, основанного на свободе, чести и приверженности истине

– заявили в посольстве США.

Справка

Линн Трейси была послом США в россии с 30 января 2023 года. До этого она работала на различных международных должностях, особенно в Центральной и Южной Азии.

В частности, Трейси была заместителем главы миссии в посольстве в Туркменистане, старшим сотрудником в Пакистане с 1995 по 1997 год, и главным сотрудником в Казахстане. Также она работала в Афганистане, Кыргызстане, Грузии, исполняла обязанности посла США в Армении.

Напомним

Соединенные Штаты Америки объявили срочную эвакуацию из Ливана. Государственный департамент США приказал некритически важным сотрудникам и членам семей дипломатов покинуть ливанскую территорию как можно скорее.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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