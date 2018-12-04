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Посмертно нагороджено прокурора, який загинув в АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив посмертно прокурора Сергія Грибкова. Про це повідомив Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, передає УНН. 

Посмертно нагороджено прокурора, який загинув в АТО

“Президент України Петро Порошенко нагородив посмертно орденом „За мужність“ III ступеня прокурора відділу прокуратури Волинської області Сергія Грибкова, який загинув, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України”, — йдеться у повідомленні.

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Відповідний Указ Президента України був виданий з нагоди Дня працівників прокуратури.

Прокурор Волинської області Віктор Швидкий у неділю, 2 грудня 2018 року, передав нагороду батькам загиблого.

Сергій Грибков народився 1 жовтня 1981 року у м. Старокостянтинів Хмельницької області. Закінчив Волинський державний університет ім. Л. Українки. Працював помічником Володимир-Волинського міжрайонного прокурора, старшим помічником прокурора міста Луцька. Пізніше займав посади прокурора в прокуратурі Волинської області.

У липні 2014 року Сергій Грибков з патріотичних переконань добровільно прибув до зони проведення антитерористичної операції у Луганській області, де вступив на військову службу у складі батальйону “Айдар” з метою виконання конституційного обов’язку по захисту суверенітету і територіальної цілісності держави.

З вересня 2014 року по квітень 2016 року вважався зниклим безвісті.

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Згодом стало відомо, що 5 вересня 2014 року Сергій Грибков разом з іншими військовослужбовцями батальйону “Айдар” при виконанні бойового завдання поблизу м. Щастя вступили у збройне зіткнення з підрозділом спецназу Збройних Сил Російської Федерації, під час якого трагічно загинув.

Зазначимо, що День працівників прокуратури в Україні відзначають 1 грудня.

Нагадаємо, збитого контрабандистами прикордонника Вадима Березневського нагородили посмертно.

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