Посмертно нагороджено прокурора, який загинув в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив посмертно прокурора Сергія Грибкова. Про це повідомив Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“Президент України Петро Порошенко нагородив посмертно орденом „За мужність“ III ступеня прокурора відділу прокуратури Волинської області Сергія Грибкова, який загинув, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України”, — йдеться у повідомленні.
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Відповідний Указ Президента України був виданий з нагоди Дня працівників прокуратури.
Прокурор Волинської області Віктор Швидкий у неділю, 2 грудня 2018 року, передав нагороду батькам загиблого.
Сергій Грибков народився 1 жовтня 1981 року у м. Старокостянтинів Хмельницької області. Закінчив Волинський державний університет ім. Л. Українки. Працював помічником Володимир-Волинського міжрайонного прокурора, старшим помічником прокурора міста Луцька. Пізніше займав посади прокурора в прокуратурі Волинської області.
У липні 2014 року Сергій Грибков з патріотичних переконань добровільно прибув до зони проведення антитерористичної операції у Луганській області, де вступив на військову службу у складі батальйону “Айдар” з метою виконання конституційного обов’язку по захисту суверенітету і територіальної цілісності держави.
З вересня 2014 року по квітень 2016 року вважався зниклим безвісті.
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Згодом стало відомо, що 5 вересня 2014 року Сергій Грибков разом з іншими військовослужбовцями батальйону “Айдар” при виконанні бойового завдання поблизу м. Щастя вступили у збройне зіткнення з підрозділом спецназу Збройних Сил Російської Федерації, під час якого трагічно загинув.
Зазначимо, що День працівників прокуратури в Україні відзначають 1 грудня.
Нагадаємо, збитого контрабандистами прикордонника Вадима Березневського нагородили посмертно.