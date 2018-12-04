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Посмертно наградили прокурора, который погиб в АТО

Киев • УНН

 • 18708 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил посмертно прокурора Сергея Грибкова. Об этом сообщил Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

Посмертно наградили прокурора, который погиб в АТО

“Президент Украины Петр Порошенко наградил посмертно орденом ”За мужество“ III степени прокурора отдела прокуратуры Волынской области Сергея Грибкова, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины”, — говорится в сообщении.

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Соответствующий Указ Президента Украины был издан по случаю Дня работников прокуратуры.

Прокурор Волынской области Виктор Швыдкой в воскресенье, 2 декабря 2018 года, передал награду родителям погибшего.

Сергей Грибков родился 1 октября 1981 в г.Староконстантинов Хмельницкой области. Окончил Волынский государственный университет им. Л. Украинки. Работал помощником Владимир-Волынского межрайонного прокурора, старшим помощником прокурора города Луцка. Позже занимал должности прокурора в прокуратуре Волынской области.

В июле 2014 года Сергей Грибков из патриотических убеждений добровольно прибыл в зону проведения антитеррористической операции в Луганской области, где поступил на военную службу в составе батальона “Айдар” с целью выполнения конституционного долга по защите суверенитета и территориальной целостности государства.

С сентября 2014 по апрель 2016 года считался пропавшим без вести.

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Впоследствии стало известно, что 5 сентября 2014 года Сергей Грибков вместе с другими военнослужащими батальона “Айдар” при выполнении боевого задания близ г. Счастье вступили в вооруженное столкновение с подразделением спецназа Вооруженных Сил Российской Федерации, во время которого трагически погиб.

Отметим, что День работников прокуратуры в Украине отмечают 1 декабря.

Напомним, сбитого контрабандистами пограничника Вадима Березневского наградили посмертно.

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