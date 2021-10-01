Посли G7 на нараді в ОП знову закликали Раду суддів поквапитися з кандидатами до Етичної ради
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Посли країн "Групи семи" (G7) під час зустрічі в Офісі Президента України у четвер повторили свій заклик до Ради суддів якомога швидше оголосити своїх кандидатів до Етичної ради при Вищій раді правосуддя, що передбачає судова реформа, пише УНН з посиланням на повідомлення групи дипломатів у Twitter.
Цитата:
“Посли країн G7 продовжують підтримувати процес всебічної судової реформи в Україні. На вчорашній дискусії, що проходила в Офісі Президента України, вони повторили свій заклик до Ради суддів оголосити своїх кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя якомога швидше”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
У групі послів пишуть, що користуються нагодою, щоб заохотити здібних і чесних суддів та юристів України подати заявки до Етичної ради й долучитися до міжнародних експертів для спільної роботи над цією реформою, що “допоможе створити надійну й ефективну систему правосуддя, на яку заслуговує Україна”.
Додамо
Напередодні в Офісі Президента відбулася робоча зустріч за участю послів країн G7 щодо стану імплементації судової реформи в Україні. Це не перша така зустріч, і не перший заклик послі країн "Групи семи" до Ради суддів.
Також варто зазначити, що голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо раніше закликав компетентні органи України не зволікати зі створенням Етичної ради при Вищій раді правосуддя.
Контекст
Верховна Рада в липні змінила порядок обрання на посади членів ВРП, підтримавши президентський законопроект № 5068. 3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони про діяльність ВРП, зокрема щодо створення Етичної ради. 5 серпня закон набув чинності.
Він покликаний створити необхідну законодавчу основу для реформи судової системи. Зокрема, визначаються конкурсні засади добору кандидатів для призначення членом ВРП. Документ передбачає утворення Етичної ради, яка має визначати, чи відповідає кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, й надавати список кандидатів, котрі рекомендуються для призначення на посади членів ВРП.
До складу Етичної ради входитимуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України; одна особа, запропонована Радою прокурорів України; одна особа, запропонована Радою адвокатів України; одна особа, запропонована Президією Національної академії правових наук України.
Очікувалося, що Етична рада запрацює в середині вересня, проте Рада суддів України не змогла делегувати до неї трьох своїх представників. Згодом в Раді суддів повідомили, що починають відбір на посаду члена Етичного ради ВРП. Термін подачі кандидатами документів для участі — до 21 жовтня.