Глава "Венеціанки" закликав взяти на себе відповідальність і не зволікати зі створенням Етичної ради ВРП

Так, за його словами, судова реформа має вирішальне значення для майбутнього України і викликає дуже великі очікування в українському суспільстві. Важлива частина цієї реформи - створення Етичної ради ВРП.

Цитата

"Зараз необхідно, щоб Рада суддів України без подальших затримок зробила свої призначення, які необхідні для проведення реформи. Дійсно, всі зацікавлені органи повинні утримуватися від будь-яких заходів, дій, бездіяльності або процедур, що призводять до затримки створення Етичної ради, що може завдати непоправної шкоди реалізації незалежної та ефективної судової системи в Україні. Відповідальність за проведення судової реформи лежить на всіх", - заявив Букіккіо, слова якого наводить пресслужба комісії.

Деталі

За його словами, без Етичної ради не може існувати незалежної, що користується довірою Вищої ради правосуддя і, в свою чергу, надійної Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Я впевнений, що українські судді розуміють, що ця реформа необхідна не тільки для репутації і авторитету української судової системи, а й для України в цілому і для всіх громадян України. Я закликаю їх взяти на себе відповідальність і підтримати реформу. Я також закликаю компетентні органи вжити всіх необхідних заходів для створення Етичної ради та виконання її завдань ефективно і швидко", - додав глава "Венеціанки".

Що було раніше

Минулого тижня Букіккіо подзвонив Президенту України Володимиру Зеленському.

Контекст

Верховна Рада в липні змінила порядок обрання на посади членів ВРП і врегулювала діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП, підтримавши президентський законопроект № 5068. 3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони про діяльність ВРП, зокрема по створенню Етичної ради.



Очікувалося, що рада запрацює в середині вересня, проте Рада суддів України не змогла делегувати до неї трьох своїх представників. На цьому тижні в Раді суддів повідомили, що починають відбір на посаду члена Етичного ради ВРП. Термін подачі кандидатами документів для участі - до 21 жовтня.