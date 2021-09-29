Глава "Венеціанки" закликав взяти на себе відповідальність і не зволікати зі створенням Етичної ради ВРП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Голова Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо закликав компетентні органи України не зволікати зі створенням Етичної ради при Вищій раді правосуддя, пише УНН.
Так, за його словами, судова реформа має вирішальне значення для майбутнього України і викликає дуже великі очікування в українському суспільстві. Важлива частина цієї реформи - створення Етичної ради ВРП.
Цитата
"Зараз необхідно, щоб Рада суддів України без подальших затримок зробила свої призначення, які необхідні для проведення реформи. Дійсно, всі зацікавлені органи повинні утримуватися від будь-яких заходів, дій, бездіяльності або процедур, що призводять до затримки створення Етичної ради, що може завдати непоправної шкоди реалізації незалежної та ефективної судової системи в Україні. Відповідальність за проведення судової реформи лежить на всіх", - заявив Букіккіо, слова якого наводить пресслужба комісії.
Деталі
За його словами, без Етичної ради не може існувати незалежної, що користується довірою Вищої ради правосуддя і, в свою чергу, надійної Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
"Я впевнений, що українські судді розуміють, що ця реформа необхідна не тільки для репутації і авторитету української судової системи, а й для України в цілому і для всіх громадян України. Я закликаю їх взяти на себе відповідальність і підтримати реформу. Я також закликаю компетентні органи вжити всіх необхідних заходів для створення Етичної ради та виконання її завдань ефективно і швидко", - додав глава "Венеціанки".
Що було раніше
Минулого тижня Букіккіо подзвонив Президенту України Володимиру Зеленському.
Контекст
Верховна Рада в липні змінила порядок обрання на посади членів ВРП і врегулювала діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП, підтримавши президентський законопроект № 5068. 3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони про діяльність ВРП, зокрема по створенню Етичної ради.
Очікувалося, що рада запрацює в середині вересня, проте Рада суддів України не змогла делегувати до неї трьох своїх представників. На цьому тижні в Раді суддів повідомили, що починають відбір на посаду члена Етичного ради ВРП. Термін подачі кандидатами документів для участі - до 21 жовтня.